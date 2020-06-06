Нью-Йорк, США, , 07:38 — REGNUM В Нью-Йорке за жестокое обращение с участниками протестов от работы временно отстранены два сотрудника полиции. Об этом говорится в распространенном 5 июня заявлении начальника полиции Нью-Йорка Дермота Ши.

На опубликованных ранее в интернете видеозаписях видно, как в одном случае протестующая женщина падает и ударяется головой после сильного толчка полицейского. А во втором случае страж порядка срывает с лица стоящего с поднятыми руками демонстранта защитную маску и брызгает ему в лицо из перцового баллончика.

Ши заявил, что по фактам случившегося «будет проведено расследование», но увиденного уже достаточно для отстранения полицейских от службы без сохранения зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 июня протестующие в США десятые сутки подряд выражали свой гнев по поводу убийства Джорджа Флойда. Протесты были большей частью мирными.

Помощник начальника полиции Джеффри Мэддри, командир патруля нью-йоркской полиции в Бруклин-Норт, смог снизить накал страстей между полицией и протестующими. По его словам «многие люди здесь ведут себя с уважением к другим, они просто хотят пойти протестовать».

Читайте также: В Нью-Йорке за прошедшие сутки арестовали около 300 человек

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в США минувшей ночью были мирными — CNN