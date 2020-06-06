Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Соединенные Штаты ожидают, что Иран ответит на предложение Вашингтона и пойдет на диалог по новой ядерной сделке, заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук в ходе брифинга.

«Мы полагаем, что есть ряд веских причин для Ирана сесть за стол переговоров», — заявил он.

По словам Хука, президент США Дональд Трамп выразил готовность заключить новую сделку взамен якобы провалившегося Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он добавил, что Вашингтон «оставляет дверь открытой» для диалога с Тегераном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на предложение Трампа о новых договоренностях. По его словам, Соединенным Штатам нужно «исправиться», ведь именно они в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки.

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