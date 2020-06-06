Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил поддержку 1993 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии, необходимую для выдвижения кандидатом на выборах президента, передаёт 5 июня агентство Associated Press.

Демократы, отмечает агентство, не проводят праймериз по принципу «победитель получает всё». Напротив, голоса делегатов распределяются пропорционально между всеми кандидатами в зависимости от их доли в голосовании — как по штату, так и по отдельным округам Конгресса.

Байден стал предполагаемым кандидатом на выборах президента США два месяца назад, победив своего оппонента в Демократической партии Берни Сандерса в нескольких праймериз в марте и апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США намечены на 3 ноября текущего года. Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о своём участии в выборах от Республиканской партии.

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