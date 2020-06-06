Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Десятки иностранных нефтяных танкеров могут попасть под санкции США за осуществление поставок топлива в Венесуэлу. Об этом 5 июня сообщает агентство Reuters.

По информации источников агентства среди не называемых американских чиновников, под санкции, которые могут быть объявлены в ближайшее время или в более долгосрочной перспективе, могут попасть 25 супертанкеров, способных перевозить до 2 млн баррелей топлива каждый и 17 танкеров меньшего водоизмещения.

По словам одного из чиновников, это «может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: необходимо рассматривать Венесуэлу, как запретную зону».

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяной танкер «Клавель», последний из пяти танкеров иранской флотилии, вошёл в воды Венесуэлы, перевозя последнюю партию более чем 1,5 миллиона баррелей топлива, отправленного в Венесуэлу Ираном. Завершающий этап доставки произойдёт через три дня после прибытия предыдущего груза.

Венесуэла обладает огромными запасами нефти, но её нефтеперерабатывающие мощности ограничены, а энергетический кризис усугубился на фоне масштабных санкций США. Вашингтон намерен остановить «иранский спасательный круг», который должен был облегчить нехватку топлива в латиноамериканской стране.

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