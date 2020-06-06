Стокгольм, , 04:30 — REGNUM Борьба протестующих в США за расовое равенство является частью борьбы против климатических изменений, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг в ходе беседы с журналистами, сообщает Reuters.

«Нам нужно быть едиными и не забывать, что борьба за социальную справедливость, расовое равенство и климатическую справедливость это одна и та же борьба», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр американского города Сиэтл Дженни Дуркан запретила полиции использовать слезоточивый газ, пока в городе идут массовые беспорядки. Использование спецсредств будет приостановлено в городе на 30 дней. Предполагается, что эта мера якобы позволит укрепить общественное доверие к полиции и властям.

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