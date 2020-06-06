Тегеран, , 09:09 — REGNUM 5 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Исламская Республика всегда приветствует гуманитарные усилия по освобождению иранских заключенных в зарубежных странах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

После обмена иранским и американским заключёнными официальный представитель МИД Аббас Мусави подтвердил, что бывший губернатор США Билл Ричардсон несколько месяцев назад встречался по этому вопросу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы всегда положительно реагировали на гуманитарные усилия, которые привели к освобождению иранских заключённых в США и других зарубежных странах», — отметил он.

Мусави ранее заявил, что гражданин США Майкл Рэй Уайт, обвиняемый в преступлениях в сфере безопасности, был освобожден 4 июня и по гуманитарным соображениям покинул страну после отбытия части своего наказания.