Тегеран, , 09:15 — REGNUM 5 июня министерство иностранных дел Ирана в очередной раз отвергло замечания Франции касательно дела иранского гражданина, заявив, что Тегеран не потерпит никакого вмешательства в свои судебные процессы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана об иранском заключенном Фарибе Адельхе.

Мусави подчеркнул, что Адельха участвует в независимом и справедливом судебном процессе, призвав французских чиновников прекратить свои назойливые высказывания и вмешательство во внутренние дела Ирана.

Он отметил, что судебная власть Исламской Республики Иран обладает полной независимостью, как это предусмотрено в действующей конституции страны. Мусави также заявил, что политическое давление и пропагандистские кампании не могут помешать проведению судебного процесса.

Адельха, 60-летний антрополог и исследователь Центра международных исследований Sciences Po (CERI) в Париже, как сообщается, был арестован в июне 2019 года по обвинению в шпионаже.