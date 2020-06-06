Тегеран, , 09:24 — REGNUM 5 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании отреагировал на предложение Трампа о переговорах с Ираном, заявив, что Иран и другие участники СВПД никогда не покидали стол переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы добились организации гуманитарного обмена, несмотря на усилия ваших подчиненных, @realDonaldTrump», — написал Зариф в своем Твиттере, добавив: «И мы заключили сделку, когда вы вошли в свой офис. Иран и другие участники СВПД никогда не покидали стол переговоров».

«Ваши советники, большинство из которых уже уволены, заключили глупое пари», — заявил Зариф у себя в Twitter-аккаунте. «Тебе решать, когда ты захочешь это исправить», — отметил Зариф.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере: «Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень интересный. Спасибо Ирану. Не ждите выборов в США, чтобы провернуть большую сделку. Я собираюсь победить. Теперь вы добьётесь более выгодной сделки!»

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что Майкл Уайт, который был заключен в иранскую тюрьму по обвинению в нарушении безопасности в Иране, был освобожден по взаимной договоренности Ирана и США.