Тегеран, , 09:28 — REGNUM 5 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал отменить все санкции США и ЕС, введенные в отношении Сирии, назвав их незаконными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран считает ужесточение санкций в отношении сирийского народа незаконным и бесчеловечным шагом», — заявил высокопоставленный иранский дипломат. «Санкции приведут к негативным последствиям для сирийского народа и простых граждан», — подчеркнул он.

Мусави также назвал санкции бесчеловечным актом, который непосредственно ставит под угрозу права человека и в целом международное право.

«Иран давно объявил о своей поддержке сирийского правительства и народа», — сказал он, добавив, что санкции должны быть сняты, чтобы сирийцы могли удовлетворить свои основные потребности и восстановить ущерб, нанесенный террористическими атаками на сирийскую инфраструктуру.