Тегеран, , 09:40 — REGNUM 4 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что Майкл Уайт, ранее заключённый в тюрьму по обвинению в создании угрозы безопасности Ирана, освобожден и вскоре встретится со своей семьёй. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 июня.

Аббас Мусави заявил, что Уайт выплатил компенсацию истцам и был освобожден «по милости Ислама», в результате чего покинул Иран. Мусави рассказал, что после распространения коронавируса, согласно приказу главы судебной ветви аятоллы Эбрахима Раиси, Уайту был предоставлен отпуск.

Поскольку у него были некоторые симптомы вируса, Уайта полностью обследовали и, убедившись, что он не болен, вынесли вердикт об освобождении.

По словам Мусави, иранский ученый Маджид Тахери, задержанный в США, был освобожден из тюрьмы. Представитель МИД поблагодарил судебную власть, министерство разведки, секретариат Высшего совета безопасности и посольство Швейцарии в Тегеране за тесное сотрудничество в деле освобождения Тахери и Уайта.