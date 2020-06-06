Тегеран, , 09:58 — REGNUM 4 июня посол Ирана в Белграде Рашид Хассанпур и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана З. Михайлович подчеркнули важность развития сотрудничества в области воздушного и автомобильного транспорта и инфраструктуры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 июня.

З. Михайлович подчеркнула важность развития сотрудничества с Ираном в различных областях. Она также высоко оценила принципиальную позицию Ирана в отношении защиты сербской территориальной целостности и национального суверенитета. Представитель Сербии также упомянула о содействии сотрудничеству между иранскими и сербскими строительными компаниями.

Она охарактеризовала Иранско-сербское соглашение о воздушном сообщении как важный фактор развития туризма, а также сотрудничества в сельскохозяйственной и экономической сферах.

Хассанпур, в свою очередь, подробно остановился на важности недавнего телефонного разговора между президентами Ирана и Сербии. Он отметил независимую позицию обеих сторон во внешнеполитической сфере и твердую решимость укреплять двусторонние отношения.

Иранский дипломат также выразил готовность Ирана к укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, образования, информационных технологий, туризма, горнодобывающей и строительной отраслей. Хассанпур подчеркнул необходимость облегчения выдачи виз и запуска прямого авиасообщения между Тегераном и Белградом с целью обмена туристами.