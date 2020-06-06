Сиэтл, США, , 03:57 — REGNUM Мэр американского города Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Дуркан запретила полиции использовать слезоточивый газ, пока в городе продолжаются общенациональные акции протеста против убийства Джорджа Флойда. Об этом 5 июня сообщает Associated Press (АР).

На пресс-конференции, прошедшей в пятницу, Дуркан сообщила, что запрет на применение полицией слезоточивого газа будет действовать в течение последующих 30 дней. Этот решение было принято спустя несколько часов после того, как три группы по надзору за деятельностью полиции призвали власти предпринять такой шаг для укрепления общественного доверия, а также для того, чтобы департамент полиции «определил правила и провёл обучение по использованию слезоточивого газа».

«Выслушав опасения по поводу использования газа CS для контроля над толпой… мы решили приостановить его использование на 30 дней», — прокомментировала это решение начальник полиции Сиэтла Кармен Бест.

Как сообщало ИА REGNUM, прекратить обучение полицейских штата удушающим захватам приказал губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом.

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