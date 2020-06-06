Бразилиа, , 03:26 — REGNUM Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил бразильский президент Жаир Болсонару, сообщает агентство Reuters.

Агентство утверждает, что поводом для этого заявления стали рекомендации агентства ООН, говорящие о риске отмены карантинных ограничений прежде, чем эпидемия пойдет на спад. При этом в Бразилии на протяжении последней недели стремительно растет число зараженных и умерших от осложнений COVID-19.

В частности, газета Folha de S. Paulo отмечает, что в Бразилии ежеминутно умирает один человек от коронавируса.

«Пока вы читаете эти строки, еще один бразилец умирает от коронавируса», — говорится в газете.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 июня в Бразилии подтвердили 614 941 случай заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии от болезней, вызванных SARS-CoV-2, в стране скончался 34 021 человек.

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