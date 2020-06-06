Мехико, , 02:55 — REGNUM Участники акций протеста, переросших в беспорядки, устроили погром в центральных районах Мехико, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум 5 июня на пресс-конференции.

Протестующие забросали камнями представительство мексиканского штата Халиско и разбивали витрины магазинов и учреждений, а также разграбили продовольственный магазин. Кроме того, погромщики бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание американского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня акция протеста в Мекико, участники которой потребовали расследовать гибель рабочего Джованни Лопеса в штате Халиско, переросла в уличные беспорядки. Демонстранты били окна зданий и попытались взять штурмом администрацию мексиканской столицы.

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