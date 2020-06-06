Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Национальная гвардия США увеличивает численность в американских городах из-за массовых беспорядков, передает телеканал CNN.

По его данным, число служащих американский нацгвардии в США к 6 июня выросло до 41,5 тысяч человек. При этом, по состоянию на 4 июня, в 32 штатах и столичном округе Колумбия было около 32,4 нацгвардейцев. В столице США Вашингтоне в настоящее время находятся около 5100 военнослужащих национальной гвардии. При этом 1200 — местные, а 3900 прибыли из других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в Вашингтон «группу мужчин и женщин» в ответ на требования мэра города Мюриэл Боузер. Он отметил, что Боузер пытается бороться с нацгвардией США, которая спасла ее от большого позора.

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