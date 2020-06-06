Миннеаполис, США, , 01:44 — REGNUM Городской совет Миннеаполиса (штат Миннесота, США) 5 июня единогласно принял решение, запрещающее применение сотрудниками полиции удушающих приёмов и средств при задержании. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Для вступления в силу эта законодательная инициатива должна также быть одобрена в суде.

Помимо запрета на само применение удушающих приёмов, вводится требование для офицеров полиции, которые станут свидетелями этого. Теперь сотрудники правоохранительных органов обязаны будут в устной или физической форме оказывать сопротивление коллегам, пытающимся применять такие приемы. А также немедленно докладывать начальству обо всех случаях неправомерного применения силы другими полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, использование удушающих приёмов при задержании людей будет запрещено в городе Миннеаполисе. Соответствующее решение принято на переговорах между Миннеаполисом и руководством Миннесоты.

Четверо полицейских Миннеаполиса, подозреваемые в причастности к смерти Джорджа Флойда, уволены из полиции, им предъявлены обвинения.

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