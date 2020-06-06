Вашингтон, 6 июня 2020, 01:33 — REGNUM Готовность ввести в столицу США «группу мужчин и женщин» высказал американский президент Дональд Трамп, отвечая на требования мэра столицы Мюриэл Боузер убрать из города бойцов национальной гвардии. Об этом глава государства 5 июня написал на своей странице в Twitter.
При этом американский лидер не стал уточнять, какую «другую группу» он имеет в виду.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Мюриэл Боузер через свой Twitter в очередной раз потребовала от Дональда Трампа вывести из Вашингтона сотрудников федеральных силовых ведомств и отряды нацгвардии.
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