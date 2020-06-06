Париж, , 01:14 — REGNUM Главарь террористической группировки «Аль-Каида в Исламском Магрибе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдельмалек Друкдаль был ликвидирован французскими военнослужащими в ходе спецоперации в Мали, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

«3 июня французские вооруженные силы при поддержке местных партнеров убили эмира «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдельмалека Друкдаля и ряд его ближайших соратников в ходе операции на севере Мали», — говорится в сообщении.

Ранее, около полугода до этого, Франция объявила, что объединяет свои усилия с африканскими государствами под единым командованием, чтобы сосредоточиться на борьбе с террористами у границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо.