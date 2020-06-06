Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM Резолюция о продлении эмбарго на поставки вооружений в Ливию принята единогласно Советом Безопасности ООН, 5 июня сообщается на сайте организации.

Запрет будет действовать еще один год. При принятии решения члены Совбеза руководствовались прошлыми резолюциями ООН, а также результатами Берлинской конференции по Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, который длится с 2011 года. На мероприятии присутствовали лидеры ряда государств, а также представители сторон противостояния.

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