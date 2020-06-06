Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Три страны — Катар, Пакистан и Афганистан посетит спецпредставитель США Залмай Халилзад для проработки вопросов о переговорах между афганскими сторонами, 5 июня сообщает пресс-служба госдепартамента на своей странице в Twitter.

Также дипломат должен обсудить выполнение соглашения между США и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и совместной декларации с Афганистаном, которое касается сокращения насилия и освобождения заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в столице Катара США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение о перемирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане на свободу отпустили около 100 боевиков «Талибана»*