Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Американское заявление о том, что Россия должна «уйти с Ближнего Востока», сделано без морального на то права, сообщили 5 июня в российском посольстве в США.

Комментируя вышеуказанную фразу, произнесённую накануне, 4 июня, представителем Госдепа Дэвидом Шенкером, российское ведомство напомнило о статусе российского присутствия в Сирии:

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства. В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США?»

Российское ведомство подчеркнуло, что американские войска не получали для своего пребывания никаких санкций, кроме своих собственных, — ни от Дамаска, ни из ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник американского госсекретаря Шенкер заявил, что Россия на Ближнем Востоке только вредит, и что ей пора оттуда убраться, поскольку это вотчина США.

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