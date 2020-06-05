Москва, , 23:46 — REGNUM США отказались вернуть представителям России ранее отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, несмотря на то, что она была нужна для противодействия заражению коронавирусом, заявил 5 июня зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета Генассамблеи ООН.

Заседание комитета было созвано по просьбе представителей России в ООН.

Кузьмин пояснил, что с началом эпидемии коронавируса в Нью-Йорке российские дипломаты обратились с просьбой вернуть им ранее отобранное здание, чтобы с его помощью предотвратить заражение персонала миссии коронавирусом.

«Но Соединенные Штаты не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив нашему посольству в Вашингтоне, что нам не следует ждать положительного ответа», — сообщил российский дипломат.

Кузьмин подчеркнул, что такие шаги США нарушают нормы соглашения о стране пребывания.

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