Вашингтон, 5 июня 2020, 23:33 — REGNUM Разделять американцев по каким-то критериям, иначе говоря, разделять нацию, как это делает президент США Дональд Трамп, не нужно, заявил 5 июня претендент на президентское кресло от демократов Джо Байден, пишет The Hill.
Во время своей встречи с молодёжью Байден прокомментировал публичные заявления Трампа, которые были сделаны по случаю расовых беспорядков в США:
Напомним, Трамп ранее заявил, комментируя гибель Джорджа Флойда в США, что это событие в итоге объединит страну, ситуация поможет решить расовые проблемы.
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