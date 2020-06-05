Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Исламской Республики Иран, которое было введено еще в 2012 году. Об этом сказано в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

В специальном определении, которое Трамп направил государственному секретарю США Майку Помпео сказано, что президент Соединенных Штатов считает достаточным объем добычи нефти как внутри страны так и доступные источники нефти за рубежом, для того чтобы вновь продлить эмбарго на поставку нефти из Ирана. Иными словами иранская нефть США все еще не нужна.

Напомним, что в 2015 году пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия смогли договориться с Ираном и принять всеобъемлющий план действий по сворачиванию иранской ядерной программы, а также отмене большинства санкций, введенных против Ирана. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп отказался от политики своей предшественника Барака Обамы и в одностороннем порядке Вашингтон вышел из сделки.

Помимо того, что США восстановили всю свою систему санкций против Ирана, Трамп пытается заставить другие страны не покупать иранскую нефть, грозя санкциями.