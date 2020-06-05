Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер распорядился отправить на базы постоянной дислокации всех военных, ранее переброшенных в окрестности Вашингтона для поддержания порядка в условиях возможных массовых беспорядков и протестов, сообщает 5 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

По его словам, около 900 военнослужащих должны отправиться в пункты постоянной дислокации в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк. Они оставались в окрестностях Вашингтона, не входя в столицу США.

Источник уверяет, что поскольку в Вашингтон прибыли достаточные силы Национальной гвардии США, военных решили отозвать.

Стоит отметить, что ранее телеканал NBC сообщил о намерении президента США Дональда Трампа отправить в отставку шефа Пентагона Марка Эспера из-за разногласий по вопросу привлечения армии к подавлению массовых протестов и беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах США продолжаются массовые беспорядки и грабежи, начавшиеся после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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