Москва, , 23:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) переводится в непосредственное подчинение правительства России. Указ опубликован сегодня, 5 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в указе президента сказано, что Ростуризм отныне осуществляет функции надзора за туристическими операторами.

Напомним, что ранее Ростуризм подчинялся министерству экономического развития. При этом Ростуризм занимался оказанием государственных услуг, управлением государственным имуществом, а также выполнял правоприменительную функцию в сфере туризма.