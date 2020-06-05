Дамаск, , 22:50 — REGNUM В городе Рас-эль-Айн на севере Сирии прогремел взрыв, в результате которого погибли двое детей и ранены ещё трое мирных жителей, сообщает 5 июня сирийское государственное информагентство SANA.

По информации агентства, взрыв произошёл возле больницы города Рас-эль-Айн, который сейчас контролируют турецкие военные и подконтрольные им боевики.

По предварительным данным, возле больницы был взорван заминированный автомобиль.

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