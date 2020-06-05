Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Часть американских войск, которые могут быть выведены из ФРГ, будет перемещена в Польшу и на территорию других стран, и лишь часть вернется в США, сообщает 5 июня информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США.

По его словам, к сентябрю 2020 года территорию ФРГ покинут 9,5 тыс. американских солдат и офицеров из 34,5 тыс. военнослужащих, размещенных там сейчас.

Эти меры будут предприняты из-за приказа президента США Дональда Трампа сократить численность американского военного контингента в Германии.

Часть выводимых из Германии войск будет перенаправлена в Польшу и другие страны, а часть будет возвращена в США.

Белый дом и Пентагон никак не комментируют эти сообщения СМИ.

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