Кишинёв, , 22:37 — REGNUM Депутатам от оппозиционных сил в парламенте Молдавии не удалось 5 июня собрать кворум, необходимый для проведения заседания. Как передает ИА REGNUM, депутаты от оппозиции пришли в зал заседаний по собственной инициативе, хотя законодательный орган находится на карантине из-за того, что несколько депутатов заболели коронавирусом.

Депутаты от Партии социалистов и Демпартии в парламенте не пришли, и кворума собрать не удалось. Оппозиция обвинила представителей правящих партий в саботаже и потребовала срочно возобновить работу парламента для принятия срочных мер, в том числе по борьбе с эпидемией.

Ряд представителей оппозиции также настаивали на необходимости отставки правительства Иона Кику.

Платформа DA ранее предложила сформировать новое правительство во главе с лидером DA Андреем Нэстасе, за которое бы проголосовали представители группы Pro Moldova и партии «Шор».

Но партия «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду заявила, что не готова вести переговоры с людьми беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, и за отставку правительства Кику в нынешних условиях не проголосует.

Ранее, напомним, парламентское большинство социалистов и демократов покинули сразу несколько групп депутатов, и в итоге у них осталось минимальное парламентское большинство, которое может разрушиться в любой момент.

По словам президентаИгоря Додона, за этими действиями, как и за попыткой отправить в отставку правительство Кику, стоит олигарх Владимир Плахотнюк.

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