Москва, , 22:29 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект изменений правил медицинского освидетельствования для водителей. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об изменении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС и кандидатов в водители ТС.

Напомним, что Минздав планировал еще с 22 ноября 2019 года изменить эти правила. Речь шла об увеличении объема исследований. Тогда это вызвало ажиотаж среди граждан, так как они справедливо опасались, что новые правилf повлекут за собой рост стоимости такого освидетельствования.

Тогда Минздрав решил отложить введение новых правил.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин еще осенью 2019 года назвал новые правила чушью.