Анкара, , 22:19 — REGNUM В Турции журналист Метин Уджа приговорён судом к 14 месяцам тюремного заключения за опубликованные в Твиттере критические материалы на тему освещения государственным турецким информагентством Anadolu выборов 2018 года, сообщает 5 июня газета Cumhuriyet.

«Я против агентства Anadolu, которое было основано Ататюрком, а теперь стало орудием пропаганды в руках бесчестных людей», — писал Метин Уджа в твиттере.

На основании этого и еще ряда других сообщений суд признал журналиста виновным в «оскорблении официальных лиц за их трудовую деятельность».

Стоит отметить, что Метин Уджа обратил внимание читателей на то, что Anadolu за четыре дня до президентских выборов в Турции, досрочно состоявшихся 24 июня 2018 года, опубликовало график с примерными результатами голосования за разных кандидатов. Эти «прогнозы» в точности совпали с реальными результатами голосования.

Гендиректор Anadolu Шенол Казанджи и его заместитель Мустафа Озкая после этого обратились в суд с иском в отношении Уджи.

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