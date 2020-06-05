Москва, , 21:59 — REGNUM Cтрингер RT Салах Аль Аклю, которого угрожали убить в Йемене, эвакуирован при помощи МИД и посольства России, сообщила 5 июня главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram.

Она выразила благодарность российскому МИД и послу РФ в Йемене за участие в эвакуации репортера и его семьи.

Ранее Салах Аль Аклю получал сообщения с угрозами в свой адрес.

«Угрозы начались после того, как несколько дней назад там же, в Йемене, был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с нашим видеоагентством Ruptly», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Йемене возле собственного дома в Адене был расстрелян неизвестными стрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити, также работавший на AFP.

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