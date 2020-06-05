Москва, , 21:56 — REGNUM Вблизи российских границ за неделю замечено 32 иностранных самолёта-разведчика, передаёт 5 июня официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Также сообщается, что за этот период у границ страны было зафиксировано четыре беспилотника других государств, осуществлявших воздушную разведку.

Как отметили в Минобороны, все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.