Москва, , 21:42 — REGNUM Комментарий по поводу отношений между США и Германией в связи с проектом «Северный поток — 2» сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 5 июня в своём Twitter.

Обещание главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста ввести штрафные санкции на газ из США, если они не откажутся от давления в связи с проектом «Северный поток — 2», российский сенатор назвал «если не санкциями, то уже ответной мерой».

Также российский политик не исключил возможность дальнейшего ухудшения отношений между Трампом и Меркель.

Алексей Пушков «Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень», — отметил Пушков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Пушкова, истинная причина отказа канцлера Германии Ангелы Меркель от участия в G7 кроется в острых разногласиях с Дональдом Трампом, в том числе в связи с завершением работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2».

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