Лондон, , 21:39 — REGNUM Истребители ВВС Британии второй раз за неделю вылетали на «перехват» российских военных самолетов в воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает 5 июня пресс-служба британских ВВС.

Отмечено, что британские лётчики приблизились к российским самолётам настолько, что могли распознать их типы.

«Истребители Typhoon, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, второй раз за последнюю неделю перехватили российские самолеты у побережья Балтийского моря. Истребители, взлетевшие во второй половине дня 4 июня, осуществили перехват российских Ил-20 и двух Су-27», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее британские ВВС заявили, что 3 июня их истребители «перехватили» российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20.

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