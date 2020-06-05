Кишинёв, , 21:12 — REGNUM Депутат парламента Молдавии Юрий Реницэ, близкий к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, 5 июня продемонстрировал очередной фрагмент снятого скрытой камерой видео со встречи президента Молдавии Игоря Додона с Плахотнюком в июне 2019 года. На видео, как передает ИА REGNUM, Додон хвастается, что «кричал» на Дмитрия Козака в кабинете в присутствии других людей.

«Я кричал на него, раньше, в кабинете, где рядом с ним были другие люди… Но надо отдать должное, что он молодец. Переговорщик такой…» — говорит Додон на видео. Он также добавил, что позже «цапался» с Козаком в аэропорту, отстаивая некие позиции, которые они обсуждали с Плахотнюком.

Речь идет о периоде политического кризиса в июне 2019 года, когда Козак, который тогда был вице-премьером и спецпредставителем президента по отношениям с Молдавией, прилетал в Кишинев, где проводил переговоры как с Плахотнюком и Додоном, так и с лидерами правой оппозиции из блока ACUM. В результате была создана коалиция пропрезидентской Партии социалистов с ACUM, а Плахотнюку пришлось бежать из страны.

Ранее в Молдавии были опубликованы еще несколько отрывков видео с тех встреч Додона с Плахотнюком. На одном они обсуждают создание коалиции Партии социалистов с Демпартией, которую возглавлял Плахотнюк. На другом Плахотнюк передает Додону пакет, в котором, судя по разговору, находились деньги «на зарплаты» в Партии социалистов.