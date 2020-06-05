Варшава, , 20:51 — REGNUM Строительство судоходного канала на Балтийской (Вислинской) косе в Польше — это освобождение от России, заявил 4 июня польский президент Анджей Дуда, сообщает польский портал Samorządowy.

Он отметил, комментируя завершение первого этапа постройки канала, что проект непременно будет реализован, и ситуация с коронавирусом этому не помешает.

Дуда «Мы не будем отказываться от этих инвестиций, мы будем выполнять свои обязательства».

Судоходный канал на Балтийской косе станет «движущей силой польской экономики, особенно в Померании, Вармии и Мазурах».

Дуда «Никто не должен будет спрашивать у россиян разрешения, могут ли они повлиять на Вислинскую лагуну или нет».

Рассечение каналом Балтийской косы сократит время хождения судов между Вислинским и Гданьским заливами, а также, как сказал Дуда, «повысит безопасность нашей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша 1 июня объявила о завершении первого этапа строительства канала для хождения судов на Балтийской косе.

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