Варшава, 5 июня 2020, 20:51 — REGNUM Строительство судоходного канала на Балтийской (Вислинской) косе в Польше — это освобождение от России, заявил 4 июня польский президент Анджей Дуда, сообщает польский портал Samorządowy.
Он отметил, комментируя завершение первого этапа постройки канала, что проект непременно будет реализован, и ситуация с коронавирусом этому не помешает.
Судоходный канал на Балтийской косе станет «движущей силой польской экономики, особенно в Померании, Вармии и Мазурах».
Рассечение каналом Балтийской косы сократит время хождения судов между Вислинским и Гданьским заливами, а также, как сказал Дуда, «повысит безопасность нашей страны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша 1 июня объявила о завершении первого этапа строительства канала для хождения судов на Балтийской косе.
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