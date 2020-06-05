Подгорица, , 20:47 — REGNUM Министерство обороны Черногории подписало межгосударственный контракт на поставку двух вертолетов Bell 505 Jet Ranger X с канадской компанией «CCC». Об этом сообщила 5 июня пресс-служба минобороны.

Контракт также предполагает, что компания проведет обучение во Франции для трех пилотов из Черногории, а также для восьмерых техников в Bell Training Academy в Техасе (США).

Вертолеты развивают скорость до 232 км/ч, обладая грузоподъемностью 680 кг.

«Мы гордимся тем, что в нашем парке есть новый Bell 505, оснащенный новейшими технологиями, — сказал полковник Ненад Павлович из черногорских ВВС. — Эти вертолеты позволят нашим пилотам лучше выполнять свои обязанности, особенно в рамках миссии по оказанию помощи населению».

Общая стоимость закупки составляет 3 267 234 евро. Вертолеты будут доставлены в Черногорию через представительство Bell в Праге.