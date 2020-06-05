Вена, 5 июня 2020, 19:54 — REGNUM Лимит запасов обогащённого урана превышен Ираном в восемь раз, заявили 5 июня в МАГАТЭ, сообщает Agence France Press.
Речь идёт о превышении порога, оговоренного в Совместном всеобъемлющем плане действия (так называемая ядерная сделка с Ираном). Так, по состоянию на 20 мая у Ирана в хранилищах находится 1571,6 кг обогащённого урана.
Напомним, согласно СВПД, максимальная масса обогащённого урана, которую может держать у себя Иран, составляет 202,8 кг. О пятикратном превышении этого лимита Ираном МАГАТЭ заявляло в начале марта.
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