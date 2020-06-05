Москва, , 19:43 — REGNUM Высылка двух российских дипломатов из Чехии нанесет серьезный урон российско-чешским отношениям. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Напомним, что власти Чехии приняли решение выслать двух российских дипломатов. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о том, что его правительство приняло решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства.

При этом причиной этого решения названа якобы раскрученная в российских СМИ история о якобы имевшей место доставке в страну одним из российских дипломатов ядовитого вещества.

Стоит отметить, что историю эту стали раскручивать именно чешские СМИ, которые и выдвинули против российского дипломата эти обвинения. Российская сторона сразу отвергла эти абсурдные обвинения.