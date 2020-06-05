Киев, , 19:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону папе римскому Франциску и попросил помощи, сообщает 5 июня официальный сайт украинского президента.

По утверждению сайта, президент Украины Владимир Зеленский решил 5 июня продолжить февральский разговор с папой римским.

Украинский президент и папа римский обсудили пандемию коронавируса, а также ситуацию в Донбассе.

Зеленский обратился к Франциску с просьбой о помощи в освобождении всех граждан Украины, удерживаемых на неподконтрольной Киеву территории, а также находящихся под следствием и осужденных в России

Кроме того, Зеленский решительно заявил папе римскому, что «Украина не пойдет на нарушение «красных линий» по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности».

Как на всё это отреагировал папа римский, не сообщается.

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