Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ещё раз порекомендовал губернаторам применять Национальную гвардию против погромщиков и участников массовых беспорядков.

Об этом Трамп заявил 5 июня на пресс-конференции.

«Предлагаю некоторым слишком гордым губернаторам… занимайтесь делом, а не гордитесь. Будет гораздо лучше, если вы вызовете Национальную гвардию. Позвоните мне», — сказал Трамп.

Напомним, власти целого ряда штатов отказываются от помощи Национальной гвардии в наведении порядка, несмотря на то, что на их территории продолжаются погромы, грабежи, акции протеста и массовые беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 мая в десятках городов США продолжаются акции протеста и массовые беспорядки, начавшиеся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда офицером полиции при задержании.

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