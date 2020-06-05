Вашингтон, , 18:53 — REGNUM О своём новом взгляде на торговую сделку с Китаем после распространения коронавируса заявил президент США Дональд Трамп 5 июня журналистам в ходе пресс-конференции.

Как выразился Трамп «чернила ещё не высохли» на соглашении с Китаем, когда в мире началось распространение коронавируса. По мнению американского лидера, эпидемия COVID-19 «просачивается» из Китая и на фоне этого он уже стал «несколько иначе смотреть» на сделку, чем три месяца назад.

При этом Трамп отметил, что сделка с Китаем была хорошей, США многое покупает у этой страны, и он бы хотел и дальше ладить с КНР, но пока не может сказать, станет ли это возможным.

Напомним, торговое соглашение между США и КНР было подписано в январе 2020 года. По соглашению США отменяет пошлины на ввоз товаров из Китая, в обмен КНР импортирует из США сельхозпродукцию и ряд других товаров на общую сумму более 200 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп может отказаться от соглашения, подписанного с Китаем из-за пандемии коронавируса, которую, по его мнению, должен был остановить Китай.

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