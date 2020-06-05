Рим, , 18:43 — REGNUM Границы между странами-членами ЕС должны быть открыты как можно быстрее, с таким призывом в пятницу, 5 июня, обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен главы правительств Италии и Испании Джузеппе Конте и Педро Санчес.

При этом, как отметили политики в своем обращении, все государства должны находиться в равных условиях, критерии открытия границ должны быть понятными и «прозрачными».

Главы правительств Италии и Испании опасаются, что условия для разных государств будут «неравными» в том смысле, что именно в отношении двух этих стран (в наибольшей степени пострадавших от эпидемии) ограничения со стороны некоторых других государств будут действовать дольше всего, что негативно скажется на туристическом и деловом потоке и на восстановлении экономики, отмечают аналитики.

Ранее предполагалось, что внутренние границы ЕС будут открыты 15 июня, однако, по некоторым данным, это может произойти позднее. Внешние границы Евросоюза предполагается открыть не ранее 1 июля.