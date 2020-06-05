Москва, , 18:39 — REGNUM Депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») заразился коронавирусом. Эту информацию он подтвердил корреспонденту ИА REGNUM.

«Слава Богу, только односторонняя пневмония, поражение лёгких только 5%. Самый лёгкий вариант коронавируса», — отметил депутат.

Он добавил, что из больницы только что прибыл домой. Теперь ему предстоит лечение амбулаторно. На дому ежедневно его будет посещать врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своём заражении коронавирусом написал в инстаграм депутат Госдумы от Ставропольская края Михаил Кузьмин («Единая Россия»). Впрочем, он добавил, что ждёт дополнительного обследования. Также ранее коронавирусом заразились ещё несколько депутатов нижней палаты российского парламента.

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