Москва, , 18:32 — REGNUM Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России в ходе военных учений отработало отражение авиационного удара условного противника по Москве, сообщает 5 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Радиотехнические подразделения и зенитно-ракетные части отработали обнаружение и уничтожение контрольных целей.

«В ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО ВКС своевременно обнаружили и выполнили условный обстрел всех контрольных целей», — указано в сообщении военного ведомства.

При этом особое внимание было обращено на противодействие беспилотным летательным аппаратам противника.

В учениях приняли участие боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Действия авиаразведчиков противника и его воздушных средств нападения имитировали боевые самолёты Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24П.

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