Приштина, , 18:27 — REGNUM Новый премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти, который возглавит делегацию Приштины на переговорах о «нормализации отношений» с Белградом, не будет «выбирать между США и ЕС» и готов вести диалог с представителем Евросоюза Мирославом Лайчаком.

«Я буду главным переговорщиком и буду отвечать за ведение диалога, так как это определено конституцией. Я не хочу делать ошибок и выбирать между США и ЕС. Мы сотрудничаем с обеими сторонами. Диалог не может существовать без координации между Вашингтоном и Брюсселем. Существует огромный интерес Вашингтона к внедрению соглашения», — процитировал телеканал РТС слова Хоти.

Премьер-министр Косово также отметил, что сразу по вступлении в должность он контактировал с представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

«Я четко определил нашу позицию по поводу диалога. С ним я установил первый контакт. А также с господином Бореллем и с другими представителями институтов (ЕС)», — сказал Хоти.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Хашим Тачи заявил, что он не будет вести переговоры с Мирославом Лайчаком, потому что тот не признает независимость Косово.

Парламент Косово 15 марта принял «резолюцию о диалоге» с Белградом, в которой говорится о том, что только правительство Косово имеет право вести политические переговоры с сербскими властями.