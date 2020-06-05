Москва, , 18:23 — REGNUM Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о патриотизме, о своей дочери и о том, почему он вернулся в Россию 5 июня в интервью Deutsche Welle.

Как пояснил Фетисов, он сам и его семья долгое время проживали в США, здесь родилась и получила образование его дочь. В настоящее время его дочь продолжает жить и учиться в США. По мнению Фетисова, рассужденния о патриотизме здесь ни при чём, это выбор его дочери, так получилось «волею судеб». У его дочери своя жизнь, и Фетисов объяснил, что он, как отец, рад тому, что у неё конкурентное образование.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что он сам жил в США 13 лет, но когда его позвал президент России Владимир Путин, то он вернулся на родину. Как отметил Фетисов, у него была грин-карта и счета в банке за границей. Но как только вышел закон о запрете чиновникам иметь грин-карту и счета за рубежом, Фетисов, по его словам, обратился в посольство США и сдал грин-карту, получив взамен визу сроком на три года, и закрыл все зарубежные счета.

По словам Фетисова, патриот — это не тот, кто живёт в стране, не выезжая из неё, а тот, кто думает о своей стране и старается сделать её лучше. Так называемый «квасной» патриотизм, по мнению Фетисова, — это тот, на котором пытаются играть лишь те, кому нужно дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, национальная идея состоит в патриотизме, но он при этом не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и её движению вперёд.

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