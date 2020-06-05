Бразилиа, , 18:23 — REGNUM Настоящие борцы за демократию и свободу не должны выходить на улицу и протестовать в эти дни, когда полиции приходится следить, чтобы маргиналы «не вышли за рамки», сообщил 5 июня бразильский президент Жаир Болсонару, пишет Folha de S.Paulo.

Полиции нужно дать сделать свою работу, отметил глава Бразилии. Особенно «если эти маргиналы выйдут за рамки закона», ведь те, кто протестует против действующей в Бразилии власти, это, как правило, «маргиналы, любители марихуаны и никчёмные бездельники».

Болсонару «Они хотят разгрома Бразилии ради демократии, о которое понятия не имеют и которую никогда не уважали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии 1 июня вспыхнули очередные протесты против Болсонару. Вышли на улицу и его сторонники. В итоге протесты перешли в стадию столкновений с правоохранителями и потасовок между сторонниками и противниками президента.

Полицейскими были пущены в ход шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгрома протестующих. Недовольные Болсонару обещали провести ещё одну акцию 7 июня.

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