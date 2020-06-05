Лянтор, Югра, , 18:15 — REGNUM В Югре разгорается политический конфликт в городе Лянторе. Глава города Сергей Махиня пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Госдумы Адаму Делимханову на действия местного предпринимателя Исы Абдулвахабова. Видео обращения и некая расписка опубликованы в группе «Пресс-служба главы города Лянтора» в социальной сети «ВКонтакте».

Как и в любом конфликте, в лянторской ситуации две правды. Глава города Сергей Махиня считает, что Иса Абдулвахабов нкими своими действиями мстит за тяжбу мэрии с ним из-за нарушений, допущенных при реконструкции спортивного комплекса в ресторан. Кроме того, предприниматель был выселен из муниципального жилья за крупные долги.

Предприниматель же считает, что его преследуют за оппозиционную деятельность.

«Я не понимаю, зачем Сергей Махиня обращается к депутатам из других регионов. К примеру, если он украинец, мне теперь с жалобами нужно обращаться к президенту Украины?», — недоумевает Абдулвахабов в разговоре с Ura.ru.